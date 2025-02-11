巨人は１１日に、紅白戦（午後１２時サンマリン）のスタメンを発表した。先発は紅組が又木、白組が西舘。メンバーは以下の通り。【紅組】１番・左翼若林２番・遊撃石塚３番・右翼岡田４番・一塁ティマ５番・三塁増田陸６番・ＤＨフルプ７番・捕手山瀬８番・二塁湯浅９番・中堅舟越投手・又木【白組】１番・右翼浅野２番・遊撃門脇３番・二塁中山４番・捕手岸田５番・ＤＨ泉口６番・中堅オコエ７