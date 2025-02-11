サッポロビールは2月12日（水）、「ヱビスビール 荒木飛呂彦描き下ろしデザイン缶」2種を数量限定で発売します。併せて、描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーンも展開。さらに13日（木）からは、東京で「美人画で巡るヱビス」展を実施し、オリジナルグッズも販売します。今回のデザイン缶は、『ジョジョの奇妙な冒険』などの作品で世界中にファンを持つ人気漫画家・荒木飛呂彦氏とのコラボレーション商品。明治時代か