スターバックスは、白桃フレーバーを春らしく仕上げた新作「白桃と桜わらびもち フラペチーノ」を、2月15日（土）から全国のスターバックス店舗で販売します。スターバックスの2025春の新作『白桃と桜わらびもち フラペチーノ(R)』毎年展開されるスターバックスの“SAKURAプロモーション”。今年は「Timeless Japanese Beauty」がテーマになっています。新作のフラペチーノは、桜の普遍的な美しさをモチーフに、見た目や香りか