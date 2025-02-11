９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」の公式インスタグラムが１０日に更新され、メンバー・リオ（ＲＩＯ）とリク（ＲＩＫＵ）の近影が公開された。「くぅと雪遊び！！！はしゃぐくぅが可愛すぎた」とコメントし、雪が降る中で雪遊びをするショットをアップ。雪だるまをつくったり、積もった雪をかき集めたりしている様子を収めたショットをシェアした。この投稿にファンからは「マジで可愛い心撃ち抜かれた」「リオリクの