米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間06:28） 米2年債 4.275（-0.015） 米10年債4.497（+0.002） 米30年債4.710（+0.017） 期待インフレ率2.435（+0.005） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは小幅に上昇。下げて始まったものの、終盤にかけてプラスに転じている。明日のパウエルＦＲＢ議長の議会証言や今週のインフレ指標といった重要イベント待ちの雰囲気。全体的に