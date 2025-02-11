ドル円、１５２円挟んで上下動ドル自体は様子見で円の動きが先導＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５２円挟んで上下動。ＮＹ時間に入って戻り売りに押され、一時１５１．６０円付近に伸び悩む場面が見られた。トランプ大統領が週末に本日１０日に全ての鉄鋼とアルミ輸入への２５％関税を発表すると言及。また、米国に関税を課している国々に対する相互関税も週内に発表する方針も表明した。 インフレへ