ウクライナとの戦闘で負傷したロシア兵数百人が、北朝鮮で療養したことがわかりました。ロシアの政府機関紙「ロシア新聞」が9日、報じたもので、ロシア駐北朝鮮大使がウクライナとの戦闘で負傷したロシア兵数百人が北朝鮮保養所や病院でリハビリを受けたと明らかにしました。北朝鮮でロシア兵が療養している実態が明らかになったのは初めてです。大使はまた、北朝鮮側が2024年夏、前線で死亡したロシア兵の子どもを、日本海側にあ