お笑いコンビ「ジャルジャル」福徳秀介（41）の恋愛小説が原作の映画「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」（大久明子監督、4月25日公開）の予告映像＆ビジュアルが11日、解禁となった。【エンタメ取材現場】北村匠海、萩原利久、藤堂日向、井浦新短編映画「世界征服やめた」の公開記念舞台挨拶福徳が、2020年に小説家デビューを果たした珠玉の恋愛小説を実写化。主人公のさえない毎日を送る大学生・小西徹を萩原利久（25