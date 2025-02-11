司会のフットボールアワー・後藤輝基（50）とホラン千秋（36）のテレビ朝日系、世代間ギャップバラエティー『THE世代感』（毎週土曜午後10時）がゴールデン2時間スペシャルと題して、11日午後7時より放送される。この記事の写真を見る各世代の豪華メンバーが集い、世代や時代の違いを明確にする番組。「昭和シニアチーム」「昭和ミドルチーム」「平成チーム」「令和チーム」がチーム戦でクイズ対決をする。今回のクイズでは、昔の