新しい未来のテレビ「ABEMA」のオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』の最終話が、10日午後10時より放送された。※以下ネタバレあり。【番組カット】ピュアな心から…突然涙を流した希空『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こ