ジャルジャル・福徳秀介のデビュー小説を、俳優の萩原利久、河合優実をメインキャストに迎え、大九明子監督が映画化した『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』（4月25日公開）の本予告とポスタービジュアルが公開され、本編クライマックスでスピッツの楽曲を使用していることが明らかになった。【動画】映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』本予告思い描いていた大学生活とはほど遠い、冴えない毎日を送る小