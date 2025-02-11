MCのフットボールアワー・後藤輝基とホラン千秋のもと、“世代の違い、時代の違い”をより明確にしていく世代間ギャップバラエティ『THE世代感』。本日2月11日（火）の同番組は、ゴールデン2時間スペシャルが放送される。スペシャルらしく、ゲストパネラー陣も豪華なメンバーが勢揃い。“昭和シニアチーム”に飯尾和樹（ずん）・高橋英樹・中田喜子、“昭和ミドルチーム”にかたせ梨乃・高橋茂雄（サバンナ）・名取裕子、“平成チ