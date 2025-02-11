豆腐がメイン具材の「肉豆腐」。すき焼きにも似ていますが、お肉の割合が少ないので、リーズナブルに作れるのがうれしいです♪今回はYouTubeの料理系チャンネル『料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ』で紹介していた「豚バラ肉豆腐」に挑戦。材料を切って煮るだけですが…。脂身が多い豚バラ肉は霜降りにする、味が染みるよう豆腐は手でちぎる、さらに、まさかのみそを隠し味に使う！など、こだわりがチラホラ♪ 炊飯