今冬にガンバ大阪からベルギー１部のウェステルローにレンタル移籍したFW坂本一彩が、４試合目で早くも２点目を決めた。現地２月９日に開催されたベルギーリーグの第25節、４−２で快勝したスタンダールとのホームゲームで先発した21歳は、開始17分、右サイドから持ち込んで左足を一閃。低弾道のシュートで鮮やかな先制点を奪ってみせた。【動画】坂本一彩がドリブルから絶妙左足弾この２試合ぶりのゴールに、日本のファンか