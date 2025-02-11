地域社会の発展や人材を育成しようと、家具メーカーの「ニトリ」や北海道科学大学などが、包括連携協定を結びました。包括連携協定を結んだのはニトリホールディングスとニトリの会長が代表理事を務める似鳥文化財団、北海道科学大学の三者です。今回の協定は、地域社会の発展や人材の育成などを目的としています。北海道科学大学は、今後実施する海外研修で、ニトリの工場や店舗のあるタイなどの海外拠点に訪問