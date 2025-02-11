北海道・苫小牧警察署は2025年2月10日、器物損壊の疑いで札幌市に住む自称・便利屋の男（53）を逮捕したと発表しました。男は2月10日午後5時25分ごろ、白老町の40代女性の自宅で、女性の自宅にあった電子レンジを損壊した疑いが持たれています。警察によりますと、男は女性の元交際相手で、女性の自宅を訪れていました。その際、何らかの理由で男は暴れだし、手で冷蔵庫の上に置いてあった電子レンジを床に落としたということです