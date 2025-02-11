北海道・旭川東警察署は2025年2月10日、不同意わいせつの疑いで旭川市の男（27）を逮捕したと発表しました。男は2024年10月30日午前10時20分ごろ、旭川市内の整体院で、30代の女性に対しわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、男は整体師で、女性は施術中に体を触られたということです。女性にけがはありません。女性は施術後に旭川市内にある警察施設の職員に被害申告をしていて、所要の捜査で男の逮捕に