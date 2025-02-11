バスケットボール男子元日本代表の篠山竜青（B1川崎）、橋本竜馬（B1越谷）、湊谷安玲久司朱（3人制BEEFMAN.EXE）の1988年生まれの3人が主宰するバスケットクリニック「88バスケットボールキャンプ」が10日、川崎市にあるサンダースコートで行われた。クリニックには小4〜6の51人の児童が参加。約1時間半にわたり、3人がハンドリング、シュートやパスの指導を行い、最後は3人対児童5人によるミニゲームを行った。「88バスケッ