避難所の小学校で、身を乗り出して励まされる天皇、皇后両陛下＝1995年2月、神戸市中央区の諏訪山小学校6400人以上が犠牲となった1995年の阪神大震災で、皇室は人々の悲しみに寄り添い、長く続く復興の歩みを見守ってきた。現地に直接足を運び、折に触れて震災に言及することで「被災地を忘れない」とのメッセージを送った。発生から30年となる1月17日、天皇、皇后両陛下は神戸市で追悼式典に出席された。天皇陛下はあいさつ