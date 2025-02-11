TBSテレビお昼の情報番組「ひるおび」でおなじみの気象予報士・森朗さんと、過去の天気から最新の天気予報まで天気に関するありとあらゆる情報をお届けする「お天気タイムマシン」。今回のテーマは「花粉」。花粉症っていつ頃から話題になりはじめたのでしょうか？（アーカイブマネジメント部萩原喬子）【画像で見る】鼻や口を押さえて登校する小学生たち（1986年）今年は異例の花粉シーズン開始2月3日の立春を過ぎて暦の上では