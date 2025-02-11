俳優の柿澤勇人が、きょう11日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00〜)に初出演する。『踊る!さんま御殿!!』バラエティ番組に不慣れなため、明らかに緊張している様子の柿澤に、明石家さんまは「バラエティが苦手だと、わざわざ大竹しのぶさんに連絡して」といきなりの暴露。大竹と柿澤は大河ドラマなどでの共演以来、親しい間柄のため、大竹は柿澤に助け舟を出そうと、さんまに柿澤の情報