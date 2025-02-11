今永は10日からキャンプインカブス・今永昇太投手は9日（日本時間10日）からアリゾナ州メサの球団施設でメジャー30球団最速でキャンプイン。10日（同11日）も汗を流した。報道陣の取材に応じ、「日本の皆さんにも僕と鈴木選手に同じくらいの声援を送ってほしいと思います」と、日本開幕戦への思いを明かした。今季は3月18、19日にドジャースと東京開幕2戦が控えている。通常の開幕より1週間ほど早いことからメジャー最速のキャ