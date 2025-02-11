カーリング日本選手権カーリングの日本選手権が9日まで神奈川・横浜BUNTAIで行われ、女子はフォルティウスが北海道銀行に決勝で勝利し、3年ぶり3回目の優勝を果たした。コーチとして貢献した功労者の姿も中継に映り、ネット上で話題となった。頂点で26年五輪への道を繋いだフォルティウス。歓喜に沸く選手たちとハグを交わしたのは、船山弓枝コーチだった。2002年ソルトレイクシティ、06年トリノ、14年ソチと五輪3大会に出場し