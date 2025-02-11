アップルは、米国においてiPhone向けの保証プラン「AppleCare+」の価格を上げると同時に買い切りプランを縮小しています。 ↑AppleCare+を安定した収入源に 例えば、「iPhone 16」向けのAppleCare+の月額料金は、従来の9.99ドルから10.49ドル（約1600円※）に変更されました。この50セントの値上げは、現行のiPhoneラインナップ向けのすべてのAppleCare+（標準プラント盗難・紛失プランの両方）に適用されます。2年契約のAp