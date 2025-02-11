れいわ新選組が10日、夏の参院選京都選挙区（改選2）に、新人で教育研究者の西郷南海子（みなこ）氏（37）を擁立すると発表した。 【写真】衆院本会議で掲げた“岸田コラ画像”について説明した大石氏 京都府庁で、衆院議員の大石晃子共同代表（47）とともに会見した西郷氏は「政権交代の大チャンス。京都選挙区は2人区。野党が少なくとも2名は候補者を立てるということが、政権交代への第一歩。自民党の議席は、私たち（野