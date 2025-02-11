将棋の藤井聡太七冠（２２）＝竜王、名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖＝が１０日、都内で収録されたＮＨＫ杯で勝利し、公式戦通算４００勝を史上最年少で達成した（未公開の対局結果を含む）。またも記録を塗り替えた藤井は「勝ち数は基本的には積み上がっていくものになるので、本局に臨むにあたって４００勝というのは意識していなかった」としつつも、終局後の囲み取材でたくさんの笑顔を見せた。１４歳だった２０１６年