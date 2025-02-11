◆第１１８回京都記念・Ｇ２（２月１６日、京都・芝２２００メートル）第１１８回京都記念・Ｇ２（１６日、京都）で昨年の２冠牝馬のチェルヴィニアが、２５年の始動戦を迎える。昨年はオークス、秋華賞を制覇。初めて年長馬が相手となったジャパンＣは４着に終わったが、「スローのヨーイドンで全く良さが出なかった。あの展開であれだけ走れたのは正直驚いたし、地力が上がっていると思った」と太田助手。陣営に悲観の色はなく