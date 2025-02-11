◆第５９回共同通信杯・Ｇ３（２月１６日、東京・芝１８００メートル）第５９回共同通信杯・Ｇ３（１６日、東京）に挑むネブラディスクは武豊騎手（５５）＝栗東・フリー＝と初コンビで臨む。重賞で福永祐一調教師（４８）＝栗東＝とタッグを組むのは初めて。リスグラシューの半弟の超良血馬が、重賞初制覇でクラシックへの一歩とするか注目だ。この男たちには大舞台がよく似合う。武豊と福永調教師が重賞で初めてコンビを組む