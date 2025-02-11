札幌の副キャプテンに就任した大粼玲央、米2部から開始した異色キャリア北海道コンサドーレ札幌のDF大粼玲央が、今シーズンから副キャプテンに就任した。東京生まれだがハワイで育ち、桐蔭横浜大を経て米2部でプレーするという異色の経歴。英語を流ちょうに操ることもできる33歳のキャリア序盤について聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大／全3回の3回目）◇◇◇「親の仕事でハワ