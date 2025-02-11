「全部切れた！！！ めっちゃ頑張った！！」【映像】細かすぎる！ ヘビ&横浜の街！ 他の「切り絵作品」そんな言葉と共に投稿された“絵のように見える作品”。なんと1枚の紙から切り抜かれているのだ。投稿者・制作者の黒猫モモ@型紙彫刻、切り絵作家さん（@momowanwan01151）によると、モデルはよこはまコスモワールド。制作期間は約1カ月だという。SNSでは「信じられないクオリティ！」「切り絵と理解するまでに数秒