このところ“選択的夫婦別姓”の議論が活発になっている。【映像】自民党内の慎重派VS推進派（図で解説）高市早苗前経済安保担当大臣が顧問を務める「保守団結の会」や、安倍晋三元総理が会長を務めていた自民の議員連盟「創生日本」が会合を行った。結婚前の名前を仕事や生活の中で使いやすくする「旧姓の通称使用」の拡大を進める一方で、夫婦別姓制度そのものは認めない考え