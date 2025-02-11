【ラグビー】イタリア代表22−15ウェールズ代表（2月8日・日本時間9日／スタディオ・オリンピコ）【映像】芸術的なゴロキック→仲間がダイビングトライのシーンサッカーの強豪国としても有名なイタリアだが、同じ“フットボール”でもあるラグビーでも、その“足技”がいかんなく発揮された。20分、SOのパオロ・ガルビシが絶妙な強さで蹴り転がしたところ、俊足WTBアンジェ・カプオッツォが猛ダッシュしてトライゾーンでダイビン