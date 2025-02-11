【ブンデスリーガ】キール 2−2 ボーフム（日本時間2月9日／ホルシュタイン・スタディオン）【映像】町野修斗、めちゃくちゃ飛ぶ“必殺ロングスロー”キールに所属する日本代表FW町野修斗の“必殺ロングスロー”から決定機を迎えた。圧巻の飛距離やその後の展開にファンたちが歓喜している。町野は、日本時間2月9日に行われたブンデスリーガ第21節のボーフム戦でベンチスタートとなった。しかし25分、FWスティーブン・スクリプスキ