俳優の波瑠が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜』（毎週火曜後9：00）の第4話が11日に放送される。それを前にあらすじと場面写真が公開された。【写真】胸が熱くなる森本慎太郎＆倉悠貴の名コンビ…第4話場面カットが盛りだくさん本作は、“カメラアイ”と呼ばれる瞬間記憶能力を持つ女性刑事・柊氷月（ひいらぎ・ひづき／波瑠）が、忘れたくても忘れられない過去と向き合いながら、土屋健次