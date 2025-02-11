中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7:00)のきょう11日放送回は、「たこ焼 イヴちゃん」が登場する。【オモウマ写真】ごはんの量はなんと500グラム！“真っ黒チャーハン”（900円）真冬でもタンクトップ1枚で貫き通すハイテンションな店主・イヴちゃんが話題となった宮城・名取市の「たこ焼 イヴちゃん」。そのキャラクターから声がかかり、昨年11月19日に放送された日本テレビ系