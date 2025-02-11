ローソンは2月10日から、価格据え置きで「大盛ナポリタン」と比較して麺重量を約47％増やした「盛りすぎ！ナポリタン」を発売している。恒例企画「盛りすぎ！チャレンジ」の一環で、値上げが続き閉塞感が漂う中、ワクワク感を打ち出し需要を喚起していくのが狙い。「大盛ナポリタン」と「盛りすぎ！ナポリタン」はともに、ケチャップで味付けしたソースが絡みやすい太麺に、ゆで玉子、ウインナー、玉ねぎをトッピングしてい