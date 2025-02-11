ドジャースがスペシャル・アドバイザーとして前ジャイアンツ編成本部長のファーハン・ザイディ氏（48）が就任すると複数の米メディアが10日（日本時間11日）に報じた。MLB初のムスリムで、パキスタン系カナダ人のザイディ氏は「マネーボール」を読んで感化され、運営ポジションの求人を出していたアスレチックスに履歴書を送り、採用された経歴を持ち、アスレチックスではGM補佐を務めた。2014年オフにドジャースのGMに就任。2