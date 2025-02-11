カブスの今永昇太投手（31）が9日（日本時間10日）、アリゾナ州メサの球団施設でメジャー30球団のトップを切り、キャンプイン。米国内でも人気を集めている今永節をさく裂させた。地元放送局「マーキー・スポーツ・ネットワーク」の公式Xは単独取材の様子を10日（同11日）に公開。「日本開幕戦で先発するのが私の仕事。責任を果たし、日本でいい成績を残したい」などとドジャースとの日本開幕戦へ意気込みを語った。真剣な話