【ワシントン共同】米東部ロードアイランド州の連邦地裁は10日、トランプ政権による連邦政府の補助金や融資の一時停止指示を巡り、裁判所による差し止め命令を守っていないとして、交付の即時再開を命じた。米メディアによると、第2次政権が司法命令に従っていないと裁判所が明確に宣言した初の事例。トランプ大統領の就任後、新たな政策に異議を唱える訴訟が既に40件以上提起され、連邦政府内外で混乱が続いている。地裁は