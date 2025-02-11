エルズミアポートへ集約前CEOの決定覆さずステランティスは、4月から英イングランド南部にあるヴォグゾールのルートン工場の閉鎖作業を開始し、6月までに生産を完全に終了することを、AUTOCARに確認した。【画像】英国流の多用途な「小型バン」【ヴォグゾール・コンボ・ライフを写真で見る】全32枚2024年11月、長年商用車を生産してきた同工場の閉鎖が発表され、ヴォグゾールの英国事業は中西部エルズミアポートに移転すること