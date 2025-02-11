春節（旧正月、今年は1月29日）連休が終わり、北京市内の各企業で操業再開が加速している。新華網が伝えた。生産ラインの点検や新設備の導入を通して、全面的に「操業加速」モードに突入した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）