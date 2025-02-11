NY株式10日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均44470.41（+167.01+0.38%） S＆P5006066.44（+40.45+0.67%） ナスダック19714.27（+190.87+0.98%） CME日経平均先物38955（大証終比：+195+0.50%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。序盤は買い戻しが先行し、一時３１８ドル高まで上昇したものの、その後は伸び悩む展開も見られた。米株式市場は関税のインフレへの懸念や、ＩＴ