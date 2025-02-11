「広島紅白戦、白組２−５紅組」（１０日、天福球場）俺が４番だ！広島の新外国人、エレフリス・モンテロ内野手（２６）が１０日、今キャンプ２度目の紅白戦で来日初適時打をマークした。紅組の「４番・ＤＨ」で出場。七回に強烈な中前適時打を放ち、実力の片りんを示した。追い込まれてからの一打を目にした他球団の“００７”も、対応力の高さを警戒。中軸候補として期待される大砲が、状態を上げている。火を噴くような打