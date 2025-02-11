今夜2月11日20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「家業がスゴい有名人」。佐野文哉（OWV）、三田友梨佳、柿澤勇人らが意外な家業事情を明かす。【写真】生まれた時からお金持ちのスーパーお嬢様！実家の間取りは”5LLLLDKKBB”、幼稚園はロールスロイスで送迎三味線奏者の祖父、浄瑠璃の語り手の曾祖父がともに人間国宝という俳優・柿澤勇人が初登場。バラエティ番組に不慣れなため、明らかに緊張している様