本拠地サンダー戦米プロバスケットボール（NBA）のグリズリーズは8日（日本時間9日）、本拠地でサンダーと対戦し、112-125で敗れた。河村勇輝の出場機会はなかったが、試合後に観客席でファンと交流。粋な行動を目撃した米識者が称賛している。観客席付近に現れた河村。足早に歩きながらも、サインや記念撮影を求める現地ファンに何度も立ち止まり、一つ一つ丁寧に応えていた。これに注目したのはジェシカ・ベンソン氏。グリ