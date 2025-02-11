板垣李光人と中島裕翔がダブル主演を務めるドラマ『秘密〜THE TOP SECRET〜』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第3話が10日に放送。薪（板垣）が鈴木（中島）の脳のデータを見る場面に反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】『秘密〜THE TOP SECRET〜』第3話を写真で振り返り！本作は、科学警察研究所の法医第九研究室、通称“第九”を舞台に、死者の生前記憶