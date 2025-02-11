【ニューヨーク＝小林泰裕】１０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比１６７・０１ドル高の４万４４７０・４１ドルだった。値上がりは３営業日ぶり。市場予想を上回る決算を発表した外食大手マクドナルドが５％高となった。半導体需要が堅調に推移しているとの見方から、半導体大手エヌビディアも３％高となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック市場の総合指数の終値は１９０・８７ポイント