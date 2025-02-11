プロレス会場を再現した夢の空間が広がっている（写真：著者撮影） プロレスへの愛と情熱と熱狂が詰まった「京都プロレス美術館」。前回の記事では、仕事やお金で苦労しながらも、自宅の一室をプロレス美術館にして生きがいを見出してきた館長・湯沢利彦（ゆざわとしひこ）さんの人生について取り上げた。 そこで今回は、湯沢さんの思いが詰まったプロレス美術館の内部を紹介したい。ごく普通の一軒家の一室をどのように美術館に仕