「広島紅白戦、白組２−５紅組」（１０日、天福球場）広島の新外国人、エレフリス・モンテロ内野手（２６）が１０日、今キャンプ２度目の紅白戦で来日初適時打をマークした。紅組の「４番・ＤＨ」で出場。七回に強烈な中前適時打を放ち、実力の片りんを示した。新井監督は「逆方向へのアプローチ、意識がすごくある」と称賛した。新井監督との一問一答は以下の通り。◇◇−新外国人のファビアンとモンテロについて。