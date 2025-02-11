一昨年7月から病気療養中で、昨年8月末でフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（27）が11日までにインスタグラムを更新。バレーボール「SVリーグ」の大阪観戦を報告した。ストーリーズ機能でAsueアリーナ大阪（大阪市中央体育館）で行われていた試合の写真をアップ。サントリーサンバーズ大阪対ウルフドッグス名古屋が8日と9日に対戦していた。渡邊さんは慶応女子高時代にバレーボール部に所属していた。フジテレビを休